Появились новые кадры фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

В новом выпуске журнала Total Film будет большой материал, посвящённый предстоящему фильму «Вилли Вонка» — помимо деталей о съёмках, редакторы опубликовали несколько кадров ленты.

В основном изображения раскрывают фигуру Тимоти Шаламе, который и исполнит роль молодого Вилли Вонки в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика».

Фото: Total Film

Фото: Total Film

Фото: Total Film

Фото: Total Film

Премьера фильма «Вилли Вонка» в кинотеатрах намечена на 15 декабря. Картина расскажет о молодости будущего владельца шоколадной фабрики, который прибывает в большой город с надеждой исполнить свою мечту.

Ранее авторы ленты представили первый трейлер и постер своего проекта, которые получили в целом положительный отклик со стороны аудитории, знакомой с прошлыми фильмами по вселенной.