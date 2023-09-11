Появились новые кадры фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

В новом выпуске журнала Total Film будет большой материал, посвящённый предстоящему фильму «Вилли Вонка» — помимо деталей о съёмках, редакторы опубликовали несколько кадров ленты.
В основном изображения раскрывают фигуру Тимоти Шаламе, который и исполнит роль молодого Вилли Вонки в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика».
Фото: Total Film
Фото: Total Film
Фото: Total Film
Фото: Total Film
Премьера фильма «Вилли Вонка» в кинотеатрах намечена на 15 декабря. Картина расскажет о молодости будущего владельца шоколадной фабрики, который прибывает в большой город с надеждой исполнить свою мечту.
Ранее авторы ленты представили первый трейлер и постер своего проекта, которые получили в целом положительный отклик со стороны аудитории, знакомой с прошлыми фильмами по вселенной.
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