Российские эксперты призвали не заряжать смартфон до 100%: иначе он может начать тормозить
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Технические эксперты рассказали журналистам, что заряжать телефон до 100% необязательно — это заблуждение, которое может негативно повлиять на работу устройства.
Обычно пользователи считают, что подобная привычка повысит срок службы аккумулятора, однако чаще происходит наоборот. Дело в том, что заряд свыше 80% уже приводит к перегреву, а при регулярной зарядке до максимума смартфон может начать тормозить без видимых причин.
Другие эксперты также отметили, что прерывать зарядку можно в любой момент: даже если вы подключили смартфон к сети на несколько минут, это абсолютно безопасно для устройства. Аккумулятор точно сохранит работоспособность, и это в любом случае лучше, чем оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.
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