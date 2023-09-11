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В России стартовали продажи смартфона OPPO A38 с ёмкой батареей и камерой 50 МП

В России стартовали продажи смартфона OPPO A38 с ёмкой батареей и камерой 50 МП
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Производитель техники OPPO сообщил о старте продаж в России своего нового смартфона OPPO A38, который был официально представлен несколько дней назад.

OPPO A38 оснащён недорогим, но эффективным чипсетом MediaTek Helio G85, на котором работают многие новые телефоны бюджетной и средней ценовой категории.

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Анонсирован бюджетный смартфон OPPO A38 с камерой на 50 МП и быстрой зарядкой

Оперативная память устройства — 4 ГБ (можно увеличить до 8 ГБ), внутренняя память — 128 ГБ. Главными преимуществами считаются основная камера на 50 мегапикселей и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Смартфон уже поступил в продажу на Wildberries, где цена составляет 14 тысяч рублей. Сейчас ожидается появление OPPO A38 в других интернет-магазинах и сетях электроники и бытовой техники.

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