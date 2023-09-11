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Фильм «Барби» утёк на торренты за сутки до цифровой премьеры

Фильм «Барби» утёк на торренты за сутки до цифровой премьеры
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11 сентября в Сети появилась цифровая копия фильма «Барби». Картина с Райаном Гослингом и Марго Робби утекла на торренты всего за сутки до премьеры в онлайне, которая намечена на 12-е число. В этот раз лента появилась в качестве 4К без корейских субтитров.

«Барби» уже стала самым кассовым фильмом 2023 года в мире и в США. На втором месте располагается мультфильм «Братья Супер Марио в кино» с результатом в $ 1,36 млрд, замыкает тройку «Оппенгеймер» — $ 890 млн.

В некоторых городах России уже стартовали показы фильма «Барби». Так, купить билеты на сеанс с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова — можно в кинотеатрах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

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