Появился трейлер славянской фэнтези-игры Folk Hero — пиксельный экшен выйдет 5 октября

Российская студия Targem Games представила трейлер своего проекта Folk Hero — пиксельной игры в жанре «роглайт».
Сюжет Folk Hero расскажет о мифических существах, вдохновлённых славянской мифологией: леших, русалках, домовых и так далее. Игроку предстоит отправиться на остров Буян и сразиться с монстрами, каждый из которых потребует особого подхода.
Разработчики рассказали, что в процессе создания вдохновлялись такими играми, как Hades, Binding of Isaac и Dead Cells. Игра получит пиксельную графику с «забавными анимациями персонажей».
Видео доступно на YouTube-канале Targem Games. Права на видео принадлежат Targem Games.
Одновременно с релизом трейлера разработчики представили дату выхода игры. Folk Hero выйдет на ПК 5 октября, при этом уже сейчас в Steam доступна демо-версия проекта.
- 11 сентября 2023
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