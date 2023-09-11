Появился трейлер славянской фэнтези-игры Folk Hero — пиксельный экшен выйдет 5 октября

Российская студия Targem Games представила трейлер своего проекта Folk Hero — пиксельной игры в жанре «роглайт».

Сюжет Folk Hero расскажет о мифических существах, вдохновлённых славянской мифологией: леших, русалках, домовых и так далее. Игроку предстоит отправиться на остров Буян и сразиться с монстрами, каждый из которых потребует особого подхода.

Разработчики рассказали, что в процессе создания вдохновлялись такими играми, как Hades, Binding of Isaac и Dead Cells. Игра получит пиксельную графику с «забавными анимациями персонажей».

Видео доступно на YouTube-канале Targem Games. Права на видео принадлежат Targem Games.

Одновременно с релизом трейлера разработчики представили дату выхода игры. Folk Hero выйдет на ПК 5 октября, при этом уже сейчас в Steam доступна демо-версия проекта.