Disney выпустил сборник 100 лучших мультфильмов — цена составляет 146 тысяч рублей

Компания Disney объявила о выпуске коллекционного издания со 100 лучшими мультфильмами в истории студии.

В коллекцию попали ленты разных эпох: от «Белоснежки» 1937 года и «Пиноккио» (1940) до современных лент уровня «Элементарно», «Корпорация монстров» или других мультфильмов Pixar.

Помимо 18 Blu-ray дисков, в комплект войдут коды для получения цифровых версий мультфильмов, плакаты и другие сувениры, в том числе хрустальные ушки Микки Мауса.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Movies. Права на видео принадлежат Disney.

Предзаказы сборника Disney планируется открыть 18 сентября, а в целом ограниченная серия поступит в продажу 14 октября. Цена коллекции составит $ 1,5 тыс. (около 146 тысяч рублей).