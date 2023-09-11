Анонсирован телевизор Nano QLED от Grundig — он поступит в продажу в России в ноябре

Немецкий производитель техники Grundig представил телевизор Nano QLED GH 8700, созданный по новой технологии Nano QLED.

В компании уточняют, что это предполагает подсветку экрана на квантовых точках, которая позволит повысить точность передачи цветов и контрастность.

Nano QLED GH 8700 будет иметь разрешение 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). Кадровая частота составит 120 Гц, устройство планируют продавать в двух вариантах — с диагональю 55 и 65 дюймов.

Обе версии телевизора поступят в официальную продажу в России в ноябре этого года, приобрести новинку можно будет в «М.Видео» и «Эльдорадо». Цена пока неизвестна.

Ранее стало известно, что в нашей стране резко выросли продажи телевизоров. За первые семь месяцев 2023 года было реализовано более 5 млн устройств.