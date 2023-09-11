Для российской ОС «Аврора» создали эмулятор Android-приложений

В России разработали платформу, которая позволит запускать на устройствах с отечественной операционной системой «Аврора» приложения, созданные для Android.

Авторы проекта отмечают, что это позволит увеличить популярность «Авроры», поскольку на российской ОС станут доступны многие популярные приложения. При этом разработчики предупреждают, что некоторые сервисы могут работать некорректно, а Google будет препятствовать их работе.

Эмулятор Android-приложений планируется распространять на платной основе: для того чтобы начать пользоваться платформой, придётся сначала заплатить за лицензию.

Ранее стало известно, что смартфоны на ОС «Аврора» скоро поступят в продажу. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сегодня заявили, что в 2024 году планируется продать более 2 млн таких устройств.