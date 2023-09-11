Месси и Роналду впервые с FIFA 07 не вошли в топ лучших футболистов EA Sports FC 24

11 сентября Electronic Arts опубликовала список из 24 лучших футболистов EA Sports FC 24 — будущей замены серии FIFA. Выяснилось, что впервые за всю историю актуальных характеристик футболистов в режиме Ultimate Team в топ не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси — ранее оба всегда входили в лидирующие позиции лучших спортсменов по версии EA.

В будущем футбольном симуляторе Лионель Месси получил средний рейтинг 90 (у Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Кевина Де Брёйне и Алексии Путельяс средний балл 91). Что касается Криштиану Роналду, то, по утечкам, он получит всего 86 баллов, не попав даже в топ-50.

Рейтинги Лионеля Месси и Криштиану Роналду с FIFA 07 по EA Sports FC 24

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.