Месси и Роналду впервые с FIFA 07 не вошли в топ лучших футболистов EA Sports FC 24

11 сентября Electronic Arts опубликовала список из 24 лучших футболистов EA Sports FC 24 — будущей замены серии FIFA. Выяснилось, что впервые за всю историю актуальных характеристик футболистов в режиме Ultimate Team в топ не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси — ранее оба всегда входили в лидирующие позиции лучших спортсменов по версии EA.
В будущем футбольном симуляторе Лионель Месси получил средний рейтинг 90 (у Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Кевина Де Брёйне и Алексии Путельяс средний балл 91). Что касается Криштиану Роналду, то, по утечкам, он получит всего 86 баллов, не попав даже в топ-50.
Рейтинги Лионеля Месси и Криштиану Роналду с FIFA 07 по EA Sports FC 24
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
- 11 сентября 2023
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