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Фильм «Барби» вышел в онлайне

Фильм «Барби» вышел в онлайне
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Этот день наконец-то настал. После переноса хитовый фильм этого года, «Барби», добрался до сети. С сегодняшнего дня картина доступна для просмотра в западных онлайн-сервисах.

«Барби» — самый кассовый фильм года, собравший во всём мире более $ 1,4 млрд, обогнав мультфильм про братьев Марио.

«Барби» рассказывает о том, как самая популярная кукла в мире попадает в реальный мир и понимает, что вовсе не обязательно быть идеальной и нравится всем, чтобы получать от жизни удовольствие.

Сняла «Барби» Грега Гервиг. Снялись в ленте Марго Робби, Райан Гослинг, Симу Лю, Майкл Сера и другие.

Лента вышла во всём мире, но официальных показов в России не было. Несмотря на запреты со стороны государства, картину всё равно показывают в стране с помощью обходных путей.

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