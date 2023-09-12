В тизере «Аквамена 2» использовали кадр из «Аквамена»

Вчера Warner Bros. выпустила тизер «Аквамена 2». Внимательные пользователи заметили, что Warner Bros. в ролике использовала один кадр из первого фильма. Для чего он был взял, непонятно.
Речь идёт про кадре, когда Аквамен стоит в одежде на фоне воды и смотрит вперёд. Судя по всему, кадр настолько понравился Warner Bros., что компания решила использовать его и для продвижения второй части про Аквамена.
Фото: One Take News
Фото: One Take News
Режиссёром выступил Джеймс Ван. В ленте снялись Джейсон Мома, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и другие.
События «Аквамена 2» развернутся через какое-то время после первой части и расскажут о новом приключении Артура Карри. Скорее всего, он будет противостоять Чёрной Манте.
Премьера фильма намечена на 20 декабря.
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