Появились фото со съёмок сериала «Букины» — продолжения «Счастливы вместе»

Издание Super опубликовало новые фотографии со съёмок сериала «Букины». Шоу выступит продолжением культового российского ситкома «Счастливы вместе», рассказывающего об одной семье из России.
На фото можно увидеть Александра Якина в образе Ромы Букина, а также Виктора Логинова, который вновь исполнит роль Гены. Ещё на фото можно увидеть одного из режиссёров, Сарика Андреасяна.
Фото: Super
Фото: Super
Фото: Super
Фото: Super
Фото: Super
Фото: Super
Фото: Super
Фото: Super
К ролям Даши и Светы вернутся Наталья Бочкарёва и Дарья Сагалова.
Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. Сериал «Счастливы вместе» закрыли после шестого сезона из-за отсутствия свежих идей.
У «Букиных» уже есть дата премьеры — 7 ноября. В первый сезон должно войти десять эпизодов. Вероятно, продление шоу на второй сезон будет зависеть от успеха первого.
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