Режиссёр «Вонки» не считает фильм мюзиклом
Поделиться
В фильме «Вонка» будет очень много пения, но режиссёр картины Пол Кинг не считает её мюзиклом. По его словам, «Вонка» — обычный фильм с песнями, но не мюзикл.
Также Кинг похвалил голос Тимоти Шаламе и его умение петь. Постановщик пошутил, что со стороны он выглядит как безумный фанат актёра.
Умпа Лумпы много поют в книге, и Даль всегда использует стихи. Но я не хотел, чтобы это стало просто мюзиклом, где люди поют без причины. Мне показалось, что это больше похоже на фильм с песнями, чем на мюзикл. У Шаламе, кстати, прекрасный голос. Я выгляжу как его сумасшедший фанат.
Премьера фильма «Вонка» в кинотеатрах намечена на 15 декабря. Картина расскажет о молодости будущего владельца шоколадной фабрики, который прибывает в большой город с надеждой исполнить свою мечту.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
08:20
-
07:40
-
07:00
-
06:33
- 11 сентября 2023
-
23:48
-
21:47
-
20:26
-
19:53
-
19:32
-
19:04
-
19:02
-
18:31
-
18:08
-
17:47
-
17:36
-
17:12
-
16:49
-
16:24
-
16:01
-
15:58
-
15:33
-
15:21
-
15:00
-
14:26
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:18
-
13:01
-
12:50
-
12:32
-
12:21
-
12:17
-
11:45
-
11:00
Партнерский контент