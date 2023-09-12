Режиссёр «Вонки» не считает фильм мюзиклом

В фильме «Вонка» будет очень много пения, но режиссёр картины Пол Кинг не считает её мюзиклом. По его словам, «Вонка» — обычный фильм с песнями, но не мюзикл.

Также Кинг похвалил голос Тимоти Шаламе и его умение петь. Постановщик пошутил, что со стороны он выглядит как безумный фанат актёра.

Умпа Лумпы много поют в книге, и Даль всегда использует стихи. Но я не хотел, чтобы это стало просто мюзиклом, где люди поют без причины. Мне показалось, что это больше похоже на фильм с песнями, чем на мюзикл. У Шаламе, кстати, прекрасный голос. Я выгляжу как его сумасшедший фанат.

Премьера фильма «Вонка» в кинотеатрах намечена на 15 декабря. Картина расскажет о молодости будущего владельца шоколадной фабрики, который прибывает в большой город с надеждой исполнить свою мечту.