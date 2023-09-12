Появилось первое изображение Тигры из фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

Создатели фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» продолжают радовать тех, кто ждёт ленту, свежим контентом. Так, можно впервые увидеть, как в хоррор-франшизе будет выглядеть Тигра.
И, конечно же, её внешний вид будет зловещим. Авторы ленты постарались над костюмом и сделали его жутким. Для сравнения прикрепили ниже фотографию Тигры из мультфильма.
Тигра в фильме
Фото: ITN STUDIOS
Фото: ITN STUDIOS
Тигра в мультфильме
Фото: Disney
«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — продолжение первого фильма, в котором расскажут о дальнейшей судьбе Кристофера Робина, который обидел своих друзей, после чего они начали убивать всех вокруг.
Первый фильм получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате. Фильм также вышел и в России.
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