Съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном могут начаться в ноябре
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Инсайдеры сообщали, что съёмки второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном стартуют в марте 2024 года из-за забастовок актёров и сценаристов. По свежим данным, производство планируют начать уже в этом году.
По информации Film & Television Industry Alliance, съёмочный процесс картины назначен на 6 ноября. Производство якобы стартует в Лондоне. Что интересно, данные на сайте были обновлены вчера, то есть они актуальные.
Фото: Film & Television Industry Alliance
О чём расскажет вторая часть, пока неизвестно. Наверняка события картины развернутся после оригинала и расскажут о новых приключениях Тёмного рыцаря.
Премьера ленты всё ещё запланирована на 3 октября 2025 года. С учётом всех забастовок дату релиза картины пока что вряд ли сместят.
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