Съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном могут начаться в ноябре

Инсайдеры сообщали, что съёмки второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном стартуют в марте 2024 года из-за забастовок актёров и сценаристов. По свежим данным, производство планируют начать уже в этом году.

По информации Film & Television Industry Alliance, съёмочный процесс картины назначен на 6 ноября. Производство якобы стартует в Лондоне. Что интересно, данные на сайте были обновлены вчера, то есть они актуальные.

Фото: Film & Television Industry Alliance

О чём расскажет вторая часть, пока неизвестно. Наверняка события картины развернутся после оригинала и расскажут о новых приключениях Тёмного рыцаря.

Премьера ленты всё ещё запланирована на 3 октября 2025 года. С учётом всех забастовок дату релиза картины пока что вряд ли сместят.