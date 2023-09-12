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Появились свежие кадры сериала по мотивам «Падения дома Ашеров» Эдгара По

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры сериала «Падение дома Ашеров» Майкла Флэнагана, создателя «Призраков дома на холме», «Призраков усадьбы Блэр» и других проектов. Сюжет проекта основан на одноимённом романе Эдгара Аллана По.

На новых кадрах можно увидеть ключевых героев вместе с второстепенными персонажами.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

События сериала «Падение дома Ашеров» развернутся в XXI веке и расскажут о членах богатого семейства, которые руководят прибыльной корпорацией Fortunato Pharmaceuticals. Однажды наследники династии внезапно начинают погибать от рук загадочной женщины, связанной с их предками.

Главные роли в «Падении дома Ашеров» исполнили Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри МакДоннелл и Марк Хэмилл.

Премьера первого сезона состоится 12 октября. Всего будет восемь эпизодов.