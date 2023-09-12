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Появились свежие кадры сериала по мотивам «Падения дома Ашеров» Эдгара По

Появились свежие кадры сериала по мотивам «Падения дома Ашеров» Эдгара По
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Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры сериала «Падение дома Ашеров» Майкла Флэнагана, создателя «Призраков дома на холме», «Призраков усадьбы Блэр» и других проектов. Сюжет проекта основан на одноимённом романе Эдгара Аллана По.

На новых кадрах можно увидеть ключевых героев вместе с второстепенными персонажами.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

События сериала «Падение дома Ашеров» развернутся в XXI веке и расскажут о членах богатого семейства, которые руководят прибыльной корпорацией Fortunato Pharmaceuticals. Однажды наследники династии внезапно начинают погибать от рук загадочной женщины, связанной с их предками.

Главные роли в «Падении дома Ашеров» исполнили Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри МакДоннелл и Марк Хэмилл.

Премьера первого сезона состоится 12 октября. Всего будет восемь эпизодов.

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