Владимир Путин анонсировал ежегодный турнир по киберспорту в России
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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в Дальневосточном федеральном округе в конце этого года пройдет турнир по киберспорту. Кроме того, впредь такие турниры будут проходить ежегодно.
Также президент попросил различные IT-компании поддержать развитие этого направления, поскольку Путин считает его перспективным.
Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом. Первый турнир пройдёт уже в конце года.
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