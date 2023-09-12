Мошенники предлагают россиянам установить iOS 17 раньше её выхода

Газета «Известия» обратила внимание, что в «Телеграме» появились мошенники, которые предлагают установить новую операционную систему iOS 17 раньше её официального выхода.

По словам экспертов, активность злоумышленников активизировалась из-за скорой презентации Apple, на которой компания презентует iPhone 15 и другую продукцию.

В связи с предстоящей 12 сентября презентацией Apple наблюдается рост подозрительной активности, связанной с новой ОС. Так, появились боты «помогающие» установить новую операционную систему раньше остальных.

Как отметили эксперты, эти самые боты могут собирать любую информацию. Например, ФИО, номер карты, к которой привязан Apple Pay, и другие важные конфиденциальные данные.