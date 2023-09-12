В «Твиттере» обновили анимацию лайка для постов об анонсе iPhone 15
Поделиться
Том Уоррен обратил внимание, что в «Твиттере» под публикациями о презентации Apple обновили кнопку лайка. Если поставить лайк на обычный пост, он просто будет красным, без дополнительной анимации.
Если отметить лайком пост с хэштегом #AppleEvent, то можно увидеть новую анимацию. В ней сердечко на секунду растворяется, меняет цвет и появляется снова.
Фото: Twitter
Презентация Apple начнётся сегодня в 20:00 мск. Ожидается, что на шоу компания представит всему миру iPhone 15, новую серию смарт-часов и другие гаджеты. Также компания точно расскажет про iOS 17.
Вероятно, после проведения шоу анимация лайка исчезнет и вернётся стандартная анимация с красным сердечком. Но такая небольшая мелочь всё равно радует глаз.
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
13:19
-
12:57
-
12:55
-
12:38
-
12:33
-
12:20
-
12:06
-
11:24
-
10:34
-
10:21
-
09:49
-
08:55
-
08:20
-
07:40
-
07:00
-
06:33
- 11 сентября 2023
-
23:48
-
21:47
-
20:26
-
19:53
-
19:32
-
19:04
-
19:02
-
18:31
-
18:08
-
17:47
-
17:36
-
17:12
-
16:49
-
16:24
-
16:01
-
15:58
-
15:33
-
15:21
-
15:00
Партнерский контент