В «Твиттере» обновили анимацию лайка для постов об анонсе iPhone 15

Том Уоррен обратил внимание, что в «Твиттере» под публикациями о презентации Apple обновили кнопку лайка. Если поставить лайк на обычный пост, он просто будет красным, без дополнительной анимации.

Если отметить лайком пост с хэштегом #AppleEvent, то можно увидеть новую анимацию. В ней сердечко на секунду растворяется, меняет цвет и появляется снова.

Фото: Twitter

Презентация Apple начнётся сегодня в 20:00 мск. Ожидается, что на шоу компания представит всему миру iPhone 15, новую серию смарт-часов и другие гаджеты. Также компания точно расскажет про iOS 17.

Вероятно, после проведения шоу анимация лайка исчезнет и вернётся стандартная анимация с красным сердечком. Но такая небольшая мелочь всё равно радует глаз.