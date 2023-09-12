В России делают автосимулятор Go>Race — первые детали отечественной гонки

Компания GameSTUL! анонсировала российский автосимулятор Go>Race (рабочее название, которое впоследствии могут изменить). Студия много лет работала в индустрии, в том числе создавая контент на базе rFactor 2 и Assetto Corsa — для них создавали российские треки и модели автомобилей.
Go>Race сосредоточится на российском автоспорте — ставка на на российские треки и автомобили, включая болиды «Формулы-4» и российский гоночный автомобиль Shortcut производства DK Racing. Постепенно у игру будут добавлять и новый контент, обещая отразить все ключевые этапы советского и российского автоспорта.
Благодаря Go>Race разработчики рассчитывают не только развлекать поклонников гонок, но и обучать следующее поколение энтузиастов, продвигать автоспорт в массы и даже проводить соревнования — как среди любителей, так и профессионалов.
Гоночный симулятор создаётся на российском движке Unigine 2.17, созданном в Томске компанией Unigine. Инструментарий уже поддерживает динамическое объёмное освещение, трёхмерные облака, динамическую смену времени суток и повышенную детализацию объектов. Звуки для игры записывали с настоящих автомобилей.
Go>Race также будет поддерживать широкий спектр рулей, педалей, коробок передач и даже шлемов виртуальной реальности.
Ранний доступ Go>Race начнётся в первой половине 2024 году на ПК, но только для бизнес-клиентов — гоночных команд, пилотов и образовательных учреждений. Постепенно доступ откроют для всех желающих. Вдобавок у разработчиков есть планы на выпуск игры для консолей.
Скриншоты Go>Race
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