Сериал «Кибердеревня» про Россию далёкого будущего стартует 23 сентября
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«Кинопоиск» выпустил трейлер «Кибердеревни» — сериала о жизни обычного россиянина Николая, который ведёт хозяйство на Марсе в 2100 году. Авторы подтвердили дату выхода — 23 сентября 2023 года.
Видео доступно на YouTube-канале birchpunk. Права на видео принадлежат Кинопоиску.
2100 год. Чтобы спасти свой дом и любимую киберферму, Николаю приходится покинуть Марс и отправиться вместе с роботом-уборщиком в большое и опасное путешествие на Землю. Впереди его ждут новые миры, роботы-земледельцы, межгалактический плацкарт, мутировавший чайный гриб и даже бабушка с реактивной продуктовой сумкой!
Сериал «Кибердеревня» будет основан на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как выглядела бы обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют андроидов для своей работы, а письма и другая информация доставляется с помощью космических кораблей.
Шоу также поставит Сергей Васильев, а главную роль исполнит Сергей Чихачёв, известный российской публике как актёр дубляжа голливудских фильмов.
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