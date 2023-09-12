Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сегодня анонсируют Айфон 15

Сегодня анонсируют iPhone 15
Комментарии

Уже сегодня, 12 сентября, Apple представит следующее поколение своих смартфонов — iPhone 15. «Чемпионат» будет активно следить за мероприятием — появятся новости и отдельная статья со всеми подробностями будущего гаджета.

Презентация стартует в 20:00 мск, посмотреть её в прямом эфире можно будет на YouTube — трансляцию по традиции будет вести сама Apple. Обычно такие мероприятия длятся около полутора часов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Некоторую информацию об iPhone 15 мы уже знаем из множества утечек. Так, смартфон впервые перейдёт на разъём USB-C, а на смену переключателю включения и выключения звука придёт кнопка Action — на неё можно будет запрограммировать различные действия.

Материалы по теме
Всё про iPhone 15: что мы знаем про грядущую новинку Apple
Всё про iPhone 15: что мы знаем про грядущую новинку Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android