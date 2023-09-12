Сегодня анонсируют iPhone 15

Уже сегодня, 12 сентября, Apple представит следующее поколение своих смартфонов — iPhone 15. «Чемпионат» будет активно следить за мероприятием — появятся новости и отдельная статья со всеми подробностями будущего гаджета.

Презентация стартует в 20:00 мск, посмотреть её в прямом эфире можно будет на YouTube — трансляцию по традиции будет вести сама Apple. Обычно такие мероприятия длятся около полутора часов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Некоторую информацию об iPhone 15 мы уже знаем из множества утечек. Так, смартфон впервые перейдёт на разъём USB-C, а на смену переключателю включения и выключения звука придёт кнопка Action — на неё можно будет запрограммировать различные действия.