Производитель гаджетов Nokia выпустит смартфоны под собственным брендом

Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, объявила о планах по расширению бизнеса. Корпорация планирует выпускать смартфоны под собственным брендом. Об этом сообщил генеральный директор HMD Global Жан-Франсуа Бариль.

По словам топ-менеджера, компания готова перейти на новую ступень своего развития, предложив покупателям смартфонов именно то, что им нужно. Бариль отметил, что будут существовать одновременно смартфоны и Nokia, и HMD Global, поэтому культовый бренд не пострадает от будущей конкуренции.

При этом какие-либо сроки выхода устройств Жан-Франсуа Бариль не озвучивал. Возможно, свои первые гаджеты HMD Global анонсирует уже в 2024 году вместе с показом новой линейки смартфонов Nokia.