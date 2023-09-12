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Cyberpunk 2077 после патча 2.0 будет «жарить» процессоры

Cyberpunk 2077 после патча 2.0 будет «жарить» процессоры
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Уже совсем скоро состоится выход Phantom Liberty — большого дополнения для Cyberpunk 2077. Однако до его релиза для игры выйдет патч 2.0, который серьёзно переработает многие механики игры, включая транспортные сражения, улучшенную полицию и многое другое.

Вместе с выходом обновления Cyberpunk 2077 начнёт куда серьёзнее использовать ресурсы процессора на ПК. Об этом рассказал ведущий программист CD PROJEKT RED Филип Перщиньский, посоветовав геймерам озаботиться мощным охлаждением процессора, ведь он будет загружен вплоть до 90% во время игры. Для проверки работы своего ПК в стрессовых условиях он порекомендовал воспользоваться программами-бенчмарками вроде Cinebench.

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября. Обновление 2.0 выйдет за некоторое время до расширения.

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