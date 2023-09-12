Apple впервые выпустит новый iPhone индийской сборки на старте продаж — Bloomberg

Как сообщает издание Bloomberg, компания Apple впервые выпустит новую модель iPhone индийского производства в день старта продаж. Это будет первый случай за всю историю корпорации — ранее стартовые смартфоны производились и выпускались исключительно на китайских фабриках.
При этом iPhone 15 из Индии поступит в продажу в близлежащих странах, тогда как линейка устройств из Китая доберётся до покупателей по всему миру. В Bloomberg отмечают, что это важный шаг для Apple, которая планирует постепенно перейти на производство своих устройств в других странах, включая Вьетнам и другие страны Азии.
Полноценная презентация iPhone 15 состоится уже 12 сентября в 20:00 мск. Помимо новой линейки смартфонов Apple также представит умные часы Watch Series 9 и анонсирует точную дату выхода iOS 17.
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