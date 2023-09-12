Онлайн-магазин Apple закрылся на техобслуживание перед анонсом iPhone 15

Днём 12 сентября Apple закрыла свой магазин на техническое обслуживание. Сейчас на сайте компании отображается заглушка с сообщением о проведении неких работ и ссылкой на будущую трансляцию Wonderlust. На ней компания анонсирует iPhone 15 и другие устройства.

Фото: Apple

Презентация стартует в 20:00 мск, посмотреть её в прямом эфире можно будет на YouTube — трансляцию по традиции будет вести сама Apple. Обычно такие мероприятия длятся около полутора часов. Судя по всему, магазин запустится как раз ближе к окончанию презентации.

Некоторую информацию об iPhone 15 мы уже знаем из множества утечек. Так, смартфон впервые перейдёт на разъём USB-C, а на смену переключателю включения и выключения звука придёт кнопка Action — на неё можно будет запрограммировать разные действия.