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В российских вузах начали добавлять киберспортсменам баллы к ЕГЭ

Некоторые высшие учебные заведения в России стали добавлять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении, если у абитуриента есть киберспортивный разряд.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит также отметил, что вузы открывают новые возможности для поступающих к ним молодых киберспортсменов.

Основной упор идёт на то, что создаются специализированные площадки, появляются команды, появляются тренеры. Многие вузы выделяют ставки именно под тренеров по киберспорту. И сейчас всё это масштабировалось, эта практика распространяется всё шире

Ранее президент России во время своего выступления на ВЭФ заявил, что российские киберспортсмены занимают лидирующие позиции в мире, а также анонсировал ежегодный турнир на Дальнем Востоке.