Вышел новый трейлер фильма «По щучьему велению» по русской народной сказке

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Авторы предстоящего фильма «По щучьему велению», снятого по мотивам одноимённой русской народной сказки, опубликовали новый трейлер ленты.

Основной сюжет остался неизменным — лентяй Емеля, проводящий всё свободное время на печи, ловит говорящую щуку, которая способна выполнять любые желания. Экранизацией сказки занимаются создатели новой версии «Конька-Горбунка» (2021).

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «СТВ».

Главную роль исполнит Никита Кологривый, известный по роли в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Василису сыграет Мила Ершова («Трудные подростки»), а царевну Анфису — Алина Алексеева («Ёлки-иголки»).

В новой адаптации известной сказки также появятся Юрий Колокольников в роли заграничного лорда и Роман Мадянов в роли царя. Фильм «По щучьему велению» начнут показывать в российских кинотеатрах уже 26 октября.