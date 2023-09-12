Вышел новый трейлер фильма «По щучьему велению» по русской народной сказке

Авторы предстоящего фильма «По щучьему велению», снятого по мотивам одноимённой русской народной сказки, опубликовали новый трейлер ленты.
Основной сюжет остался неизменным — лентяй Емеля, проводящий всё свободное время на печи, ловит говорящую щуку, которая способна выполнять любые желания. Экранизацией сказки занимаются создатели новой версии «Конька-Горбунка» (2021).
Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «СТВ».
Главную роль исполнит Никита Кологривый, известный по роли в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Василису сыграет Мила Ершова («Трудные подростки»), а царевну Анфису — Алина Алексеева («Ёлки-иголки»).
В новой адаптации известной сказки также появятся Юрий Колокольников в роли заграничного лорда и Роман Мадянов в роли царя. Фильм «По щучьему велению» начнут показывать в российских кинотеатрах уже 26 октября.
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