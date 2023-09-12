Стивен Спилберг пожертвовал $ 1,5 млн протестующим в Голливуде

Известный режиссёр и продюсер Стивен Спилберг вместе со своей женой Кейт Кэпшоу пожертвовал $ 1,5 млн в поддержку протестующих в Голливуде — об этом сообщает издание Deadline.

Средства будут разделены между Фондом развлекательного сообщества и Программой чрезвычайной финансовой помощи SAG-AFTRA — это организации, которые сейчас помогают оплатить жильё, проезд и услуги психологов оставшимся без работы актёрам и сценаристам.

Ранее крупные пожертвования делали другие известные представители киноиндустрии. Среди них Мэтт Дэймон, Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

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Забастовка актёров в Голливуде началась два месяца назад, а сценаристы протестуют ещё с мая. Они требуют улучшений условий труда, а пока не выходят на работу — из-за этого массово останавливаются съёмки многих фильмов и сериалов.