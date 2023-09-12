Стивен Спилберг пожертвовал $ 1,5 млн протестующим в Голливуде

Известный режиссёр и продюсер Стивен Спилберг вместе со своей женой Кейт Кэпшоу пожертвовал $ 1,5 млн в поддержку протестующих в Голливуде — об этом сообщает издание Deadline.
Средства будут разделены между Фондом развлекательного сообщества и Программой чрезвычайной финансовой помощи SAG-AFTRA — это организации, которые сейчас помогают оплатить жильё, проезд и услуги психологов оставшимся без работы актёрам и сценаристам.
Ранее крупные пожертвования делали другие известные представители киноиндустрии. Среди них Мэтт Дэймон, Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
Забастовка актёров в Голливуде началась два месяца назад, а сценаристы протестуют ещё с мая. Они требуют улучшений условий труда, а пока не выходят на работу — из-за этого массово останавливаются съёмки многих фильмов и сериалов.
- 12 сентября 2023
-
16:26
-
16:20
-
16:05
-
15:29
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:28
-
14:07
-
13:40
-
13:19
-
12:57
-
12:55
-
12:38
-
12:33
-
12:20
-
12:06
-
11:24
-
10:34
-
10:21
-
09:49
-
08:55
-
08:20
-
07:40
-
07:00
-
06:33
- 11 сентября 2023
-
23:48
-
21:47
-
20:26
-
19:53
-
19:32
-
19:04
-
19:02
-
18:31
-
18:08