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Авторы Cyberpunk 2077 поделятся новыми деталями аддона Phantom Liberty уже 14 сентября

Авторы Cyberpunk 2077 поделятся новыми деталями аддона Phantom Liberty уже 14 сентября
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CD Projekt RED анонсировала новый стрим, посвящённый дополнению Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Он пройдёт уже 14 сентября в 18:00 мск.

На будущей трансляции разработчики обещают более подробно рассказать о сюжете расширения, новых способностях и Соломоне Риде, роль которого исполняет британский актёр Идрис Эльба. Кроме того, авторы расскажут о новых радиостанциях и не исключили, что игроков могут ждать некие сюрпризы.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0, который исправит множество ошибок и добавит кучу нового контента, состоится перед выходом DLC. Ранее авторы подробно рассказали о грядущих нововведениях в Cyberpunk 2077, о которых мы кратко рассказывали в отдельном материале.

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