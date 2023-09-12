Появился релизный трейлер Mortal Kombat 1 — игра выйдет 19 сентября
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Разработчики файтинга Mortal Kombat 1 выпустили четырёхминутное видео, посвящённое приближающемуся релизу игры.
Ролик содержит кадры со всеми основными элементами геймплея: сюжетными заставками, элементами сражений разных персонажей и знаменитые «фаталити» — добивающие удары, которые давно стали фишкой серии Mortal Kombat.
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат NetherRealm.
Напомним, официальный релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября, игра выйдет ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. При этом владельцы премиального издания смогут оценить MK1 на несколько дней раньше — 14 сентября.
Ранее в Сеть утёк ролик с полным прохождением сюжетной кампании новой части файтинга.
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