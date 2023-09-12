«Русалочка» с Холли Бейли стала главным хитом Disney+ за последний год

Компания Disney сообщила, что новая адаптация «Русалочки» с темнокожей актрисой Холли Бейли в главной роли вызвала большой резонанс после цифрового релиза.

Отмечается, что в онлайн-кинотеатре Disney+ ленту за первые пять дней успели посмотреть 16 млн зрителей. Это лучший результат на стриминговой платформе с релиза фэнтезийного «Фокус-покус 2» в сентябре прошлого года.

«Русалочка» также вошла в топ-10 самых кассовых фильмов 2023 года, заработав в мировом прокате более $ 500 млн. Disney отдельно подчеркнул, что этот результат можно считать успешным.

Ранее аналитики отмечали, что из-за огромного бюджета картина может не окупиться в прокате — на фильм, по различным оценкам, могли потратить около $ 476 млн.