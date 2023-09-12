«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» выйдет в онлайне 10 октября

По данным портала DVDs Release Dates, фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» выйдет в цифровых сервисах уже 10 октября. Таким образом, седьмая часть шпионской франшизы пробудет в кинотеатрах примерно три месяца после старта проката.
Фото: DVDs Release Dates
За первые два месяца лента с Томом Крузом заработала в кинотеатрах $ 563 млн. Картине уже вряд ли удастся обойти показатели трёх прошлых частей серии: «Последствия» (2018) собрали $ 791 млн, «Племя изгоев» (2015) заработало $ 682 млн, а «Протокол Фантом» (2011) принёс студии $ 694 млн.
Серьёзное падение в сборах седьмой части эксперты сравнивают с наличием мощных конкурентов в лице «Барби» и «Оппенгеймера», которые стартовали на неделю позже и заработали на двоих более $ 2,3 млрд. Летом 2024 года должно выйти продолжение — «Смертельная расплата. Часть первая» — оно завершит новую дилогию про Итана Ханта.
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