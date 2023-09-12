Сборы мультфильма «Элементарно» превысили результат «Кота в сапогах 2»

Новый мультфильм студии Pixar «Элементарно» смог заработать в кинотеатрах более $ 484 млн.
Это позволило истории про город, где живут представители разных природных стихий, обогнать вторую часть про Кота в сапогах из Шрека. У «Кота в сапогах 2» сейчас $ 481 млн — при том, что изначально провальный старт исправила популярность персонажа в TikTok.
Что касается «Элементарно», мультфильм об отношениях огненного и водного элементалей тоже стартовал не лучшим образом. При большом бюджете в $ 200 млн «Элементарно» не смог повторить успех «Тайны Коко», но хотя бы позволил авторам выйти в плюс.
15 августа лента от Pixar вышла в онлайне, а сейчас Disney раздумывает над развитием франшизы в формате сиквела или отдельного сериала для стриминговой платформы Disney+.
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