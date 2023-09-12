Анонсирована Football Manager 2024 — в ней впервые можно будет перенести карьеру из FM 23

Студия Sports Interactive анонсировала Football Manager 2024 — новую часть знаменитого спортивного симулятора. Игра поступит в продажу уже 6 ноября на ПК, консолях и в Game Pass — страница с проектом уже появилась в Steam. Судя по ней, футсим получит перевод на русский язык.
Видео доступно на YouTube-канале SEGA. Права на видео принадлежат SEGA.
Как и было обещано ранее, главным нововведением игры станет возможность переносить свой прогресс из Football Manager 2023 — об этой функции фанаты просили на протяжении нескольких десятков лет. Геймеров ждут улучшенный трансферный рынок, доработанные механики прокачки футболистов и другие нововведения. Ранее глава Sports Interactive Майлс Джейкобсон заявил, что Football Manager 2024 станет наиболее отполированным и самым разнообразным релизом в истории серии.
Football Manager 2024 уже можно предзаказать — за предпокупку игроки на ПК смогут начать играть на две недели раньше. Всеми деталями будущего футбольного симулятора авторы поделятся в ближайшие недели.
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