Netflix показал трейлер мини-сериала «Падение дома Ашеров» по рассказам Эдгара Аллана По

Стриминговый сервис Netflix выпустил анонсирующий трейлер своего нового проекта — восьмисерийного хоррора «Падение дома Ашеров» по мотивам одноимённой серии произведений Эдгара Аллана По.
Сериал расскажет о тайнах богатой семьи, члены которой внезапно начинают погибать от рук загадочной женщины со сверхспособностями.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Режиссёром шоу выступил Майк Флэнаган, известный по работе над фильмами ужасов — среди них «Окулус», «Отсутствие», «Призраки дома на холме» и другие.
Главные роли в «Падении дома Ашеров» исполнят Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри Макдоннелл, Карл Ламбли и Марк Хэмилл.
Сериал станет доступен в онлайн-кинотеатре Netflix с 12 октября, одновременно будут выпущены все эпизоды.
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