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Apple анонсирована умные часы Watch Ultra 2

Apple анонсирована умные часы Watch Ultra 2
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В рамках осенней презентации компания Apple представила новую модель смарт-часов Watch Ultra 2. Это вторая версии линейки носимых гаджетов Apple, предназначенная для экстремальных видов спорта, фитнеса, велоезды и других видов спортивной деятельности.

Watch Ultra 2 работает 36 часов от одной зарядки и 72 часов в условиях экономии энергии. Умные часы смогут похвастаться очень ярким экраном до 3000 нит и показом самых актуальных данных, включая уровень высоты, глубины, кастомизируемой кнопкой Action и другими особенностями.

Кроме того, новые часы получат поддержку новых жестов в операционной системе Watch OS, которые позволяют одной рукой принимать звонки, ставить таймеры и программировать самые разные действия.

Фото: Apple

Продажи Apple Watch Ultra 2 стартуют до конца года по цене в $ 799.

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