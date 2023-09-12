Apple представила умные часы Apple Watch Series 9

В рамках осенней презентации компания Apple представила новую модель смарт-часов Apple Watch Series 9.
Помимо стандартной расцветки, устройство будет доступно в розово-золотой вариации, также будет три премиальных оттенка.
Создатели отмечают, что благодаря процессору S9 эта версия будет на 30% мощнее Apple Watch Series 8. Также «железо» позволит повысить энергоэффективность, а экран станет в два раза ярче — до 2000 нит.
Фото: Apple
Из новых возможностей стоит выделить функцию поиска iPhone, более отзывчивую версию Сири и бесконтактную передачу контактов на Watch OS 10, просто расположив два устройства рядом.
Кроме того, в Apple Watch Series 9 появится возможность давать устройству команды, двигая пальцами, если рука занята.
Фото: Apple
Цена обычной версии составила $ 399, с сотовой связью — $ 499.
Фото: Apple
Традиционная осенняя презентация Apple проходит в эти минуты, следить за ходом эфира можно на YouTube. Помимо Apple Watch Series 9, зрители ожидают анонса нового смартфона iPhone 15, а также апдейтов для операционной системы iOS и возможных сюрпризов.
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