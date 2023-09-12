Apple показала свой новый смартфон iPhone 15

Компания Apple во время ежегодной осенней презентации представила новую версию своего смартфона — iPhone 15. Устройство поступит в продажу в пяти цветовых вариантах и двух версиях: обычный iPhone 15 и iPhone 15 Plus.
Теперь динамический остров в верхней части экрана будет доступен и в обычной модели, хотя ранее был представлен лишь на iPhone 14 Pro.
Фото: Apple
Диагональ экрана в зависимости от версии устройства составит 6'1 или 6'7 дюйма, а яркость — 2000 нит, что в два раза выше, чем у iPhone 14.
Фото: Apple
Разрешение главной камеры — 48 мегапикселей. Она поддерживает съёмку в самых разных режимах, в том числе в 4K, ночью или в движении. Существенно улучшен портретный режим.
Фото: Apple
Также отмечается, что новый чип позволил улучшить шумоподавление, а аккумулятор получил повышенную ёмкость.
В рамках прямой трансляции Apple также показала умные часы Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9. По сравнению с предыдущей моделью устройство стало существенно мощнее и ярче, а также получило ряд новых функций, среди которых поиск iPhone и мгновенная передача контактов.
- 12 сентября 2023
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