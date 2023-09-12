Объявлены цены на iPhone 15

Компания Apple во время презентации своего нового смартфона iPhone 15 назвала минимальную цену устройств этой линейки.
Так, iPhone 15 с внутренней памятью 128 ГБ планируют продавать по $ 799 (примерно 75 тыс. рублей), а iPhone 15 Plus с тем же объёмом — $ 899 (85 тыс. рублей). Это столько же, сколько стоил на релизе iPhone 14.
Фото: Apple
Цены на iPhone 15 в США:
- iPhone 15 256 ГБ — $ 899 (85,1 тыс. рублей);
- iPhone 15 512 ГБ — $ 1 099 (104 тыс. рублей);
- iPhone 15 Plus 256 ТБ — $ 999 (94,6 тыс. рублей);
- iPhone 15 Plus 256 ТБ — $ 1 199 (113.5 тыс. рублей).
Минимальная цена iPhone 15 Pro составит $ 999, а версия Pro Max обойдётся на две долларов дороже.
Фото: Apple
В ходе трансляции стало известно, что iPhone 15 станет в два раза ярче предыдущей версии, получит более ёмкий аккумулятор и ряд новых возможностей для съёмки фото и видео. Смартфон от Apple также впервые получит разъём USB-C.
Кроме того, на презентации были представлены смарт-часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.
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