На iPhone 15 Pro выйдут Assassin's Creed Mirage, ремейк Resident Evil 4 и Death Stranding

В рамках осенней презентации компания Apple представила iphone 15 Pro — свой самый мощный смартфон на базе процессора Apple A17 Pro. Он совершит важный скачок в производительности для смартфонов и позволит запускать актуальные игры на смартфонах компании.
Речь идёт как минимум о ремейке Resident Evil 4, Resident Evil Village и грядущей Assassin's Creed Mirage. Первые два проекта станут доступны для прохождения на iPhone 15 Pro до конца 2023 года, а «Кредо убийцы» выйдет на iOS в начале 2024-го.
Кроме того, чуть позже стало известно о выходе Death Stranding на iPhone 15 Pro. Сыграть в недавний хит Хидео Кодзимы можно будет до конца года.
Скорее всего, в будущем на смартфон выйдут и другие большие хиты игровой индустрии. Apple отмечает, что в ближайшее время будущее мобильного гейминга станет совершенно другим и где-то будет напоминать консольный опыт.
- 12 сентября 2023
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
21:01
-
20:46
-
20:38
-
20:16
-
19:53
-
19:26
-
19:06
-
18:41
-
18:23
-
18:22
-
17:45
-
17:23
-
17:17
-
16:56
-
16:26
-
16:20
-
16:05
-
15:29
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:28
-
14:07
-
13:40
-
13:19
-
12:57
-
12:55
-
12:38
-
12:33