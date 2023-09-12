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На iPhone 15 Pro выйдут Assassin's Creed Mirage, ремейк Resident Evil 4 и Death Stranding

На iPhone 15 Pro выйдут Assassin's Creed Mirage, ремейк Resident Evil 4 и Death Stranding
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В рамках осенней презентации компания Apple представила iphone 15 Pro — свой самый мощный смартфон на базе процессора Apple A17 Pro. Он совершит важный скачок в производительности для смартфонов и позволит запускать актуальные игры на смартфонах компании.

Речь идёт как минимум о ремейке Resident Evil 4, Resident Evil Village и грядущей Assassin's Creed Mirage. Первые два проекта станут доступны для прохождения на iPhone 15 Pro до конца 2023 года, а «Кредо убийцы» выйдет на iOS в начале 2024-го.

Кроме того, чуть позже стало известно о выходе Death Stranding на iPhone 15 Pro. Сыграть в недавний хит Хидео Кодзимы можно будет до конца года.

Скорее всего, в будущем на смартфон выйдут и другие большие хиты игровой индустрии. Apple отмечает, что в ближайшее время будущее мобильного гейминга станет совершенно другим и где-то будет напоминать консольный опыт.

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