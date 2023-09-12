Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября

Apple объявила, что все модели iPhone 15 — обычная, Plus, Pro и Pro Max, — поступят в продажу 22 сентября.

При этом компания сумела сохранить все цены прошлого года — по крайней мере, в США.

iPhone 15 — от $ 799 за 128 ГБ

iPhone 15 Plus — от $ 899 за 128 ГБ

Цены на все модели iPhone 15 Объявлены цены на iPhone 15

iPhone 15 Pro — от $ 999 за 256 ГБ

iPhone 15 Pro Max — от $ 1199 за 256 ГБ.

Цены на все модели iPhone 15 Pro Apple раскрыла цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Да, вы правильно заметили, что в Pro-моделях увеличили объём памяти, теперь младшая модель имеет 256 ГБ, хотя цены остались прежними, какими были за модели на 128 ГБ. Подобное для Apple удивительный шаг, все ожидали повышения цен, однако этого не случилось — опять же, по крайней мере, в США.

iPhone 15 впервые масштабно обновила все модели телефонов: в младшие версии значительно улучшили камеры и добавили динамический остров, а Pro-модели сделали очередной значительный шаг в остальных вещах.