В iPhone 15 и других устройствах Apple впервые появится разъём USB-C

Во время презентации своего нового смартфона компания Apple подтвердила, что во всех версиях iPhone 15 разъём для зарядки Lightning заменят более популярным USB Type-C.
Судя по всему, это связано с требованием Евросоюза, который в 2022 году обязал производителей мобильных телефонов использовать унифицированное зарядное устройство.
Фото: Apple
Как и ожидалось, Apple не стала отказываться от европейского рынка и была вынуждена подчиниться законам. Производитель также сообщил, что это позволило повысить передачу данных до 10 Гбит/с.
Кабелем USB-С теперь также будут оснащены проводные наушники AirPods pro, а затем и все остальные устройства Apple.
Фото: Apple
Помимо нового разъёма, iPhone 15 получил более яркий экран, ёмкий аккумулятор и новые режимы съёмки. Минимальная цена устройства в США составила $ 799 (примерно 75 тыс. рублей).
- 12 сентября 2023
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
21:01
-
20:46
-
20:38
-
20:16
-
19:53
-
19:26
-
19:06
-
18:41
-
18:23
-
18:22
-
17:45
-
17:23
-
17:17
-
16:56
-
16:26
-
16:20
-
16:05
-
15:29
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:28
-
14:07
-
13:40
-
13:19
-
12:57
-
12:55
-
12:38
-
12:33