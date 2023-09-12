В iPhone 15 и других устройствах Apple впервые появится разъём USB-C

Во время презентации своего нового смартфона компания Apple подтвердила, что во всех версиях iPhone 15 разъём для зарядки Lightning заменят более популярным USB Type-C.

Судя по всему, это связано с требованием Евросоюза, который в 2022 году обязал производителей мобильных телефонов использовать унифицированное зарядное устройство.

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Фото: Apple

Как и ожидалось, Apple не стала отказываться от европейского рынка и была вынуждена подчиниться законам. Производитель также сообщил, что это позволило повысить передачу данных до 10 Гбит/с.

Кабелем USB-С теперь также будут оснащены проводные наушники AirPods pro, а затем и все остальные устройства Apple.

Фото: Apple

Помимо нового разъёма, iPhone 15 получил более яркий экран, ёмкий аккумулятор и новые режимы съёмки. Минимальная цена устройства в США составила $ 799 (примерно 75 тыс. рублей).