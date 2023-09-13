Фильм «Главный герой» может не получить продолжение из-за «Барби»

Режиссёр фильма «Главный герой» Шон Леви рассказал изданию Collider, что успех «Барби» может повлиять на продолжение картины с Райаном Рейнольдсом. Причём повлиять негативно.

По словам Леви, хотя «Главный герой» и вышел раньше, «Барби» оставила куда больший след и рассказала про персонажа в вымышленном мире, который приходит к самопознанию.

Я думаю, что сиквел не гарантирован. Мы любим «Главного героя». Наша с Райаном работа была захватывающей. Мы занимаемся разработкой сиквела, но правда заключается в том, что теперь у нас есть «Барби», которая, очевидно, оставила след, как персонаж в вымышленном мире, который приходит к самопознанию. Продолжение «Главного героя» будет в том случае, если мы сможем придумать для ленты свежую идею.

«Главный герой» вышел в 2021 году и собрал положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Лента рассказывала о персонаже компьютерной игры, который осознал, что он — обыкновенный NPC.