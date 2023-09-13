Мартин Скорсезе изменил сценарий «Убийц цветочной луны» из-за преобладания белых в сюжете

Режиссёр Мартин Скорсезе рассказал, что ему пришлось полностью переписать сценарий фильма «Убийцы цветочной луны». Всё дело в том, что в ленте было слишком много белых персонажей и создавалось ощущение, будто вся картина посвящена им.

После определённого момента я понял, что снимаю фильм только о белых людях. Я как бы показал проблему извне, что очень меня беспокоило.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Мировая премьера «Убийц цветочной луны» состоится 20 октября.