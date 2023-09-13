Unity введёт комиссию на установки игр — гейминг может сильно измениться

Внезапно для всех компания Unity объявила об обновлении своей бизнес-модели. Согласно информации, компания намерена ввести комиссию на установки игр для разработчиков. Решение уже раскритиковали.
Суть изменения в том, что после того, как разработчики игр на движке Unity будут зарабатывать на них определённую сумму и достигать определённого количества установок, их обяжут платить компании комиссию за каждую установку.
По словам представителей Unity, если геймер удалил купленную игру и установил её заново, это будет считаться отдельной установкой.
В перспективе это означает, что небольшие студии, которые только начинают развитие, будут мгновенно становиться банкротами, потому что не смогут покрыть комиссии компании.
Это касается как мобильных игр, так и тайтлов на других платформах. Например, на движке Unity работает Genshin Impact — популярный проект с многомиллионной аудиторией геймеров. Если разработчикам не понравятся нововведения, они, вероятно, будут переводить игру на другой движок.
Комиссии вступят в силу с 1 января 2024 года.
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