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Вин Дизель готовит новую часть франшизы «Три икса»

Вин Дизель готовит новую часть франшизы «Три икса»
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Издание Deadline сообщило, что в разработке находится четвёртая часть франшизы «Три икса» с Вином Дизелем в главной роли. Никаких деталей нет, но актёр должен вернуться.

«Три икса» — серия боевиков, рассказывающая про спортсмена-экстремала Ксандера Кейджа. Дизель снялся в первом и третьем фильмах, пропустив вторую часть. Она, кстати, получила самые низкие оценки.

Фильм «Три икса» вышел в 2002 году. Через три года, в 2005-м, вышло продолжение фильма — «Три икса 2: Новый уровень». Премьера третьей части «Три икса: Мировое господство» состоялась в 2017 году.

Когда ждать четвёртый фильм, неизвестно. Сам Дизель уже давно не говорил о франшизе и о возвращении к ней. Возможно, информация появится после окончания забастовок в США.

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