У iPhone 15 Pro будет поддержка Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц

После вчерашней громкой презентации Apple стало известно ещё про одну фишку iPhone 15 Pro, которой нет ни у одного прошлого смартфона компании. Данные появились на сайте Apple.
Сообщается, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6E. Владельцы смартфоном смогут подключиться к Wi-Fi при частоте в 6 ГГц. Таким образом можно увеличить скорость и уменьшить задержку. К тому же на сегодняшний день Wi-Fi 6E — самый актуальный и передовой вариант.
Само собой, чтобы функционал работал, у вас должен быть роутер с поддержкой сети 6E. Если такого нет, то использовать сеть не получится.
Напомним, что стандартный iPhone 15 и все прошлые модели работают с сетью Wi-Fi 6.
Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, а предзаказы отроют уже 15-го числа. В России поставки новеньких смартфонов Apple ожидаются в начале октября.
- 13 сентября 2023
-
12:10
-
11:07
-
10:58
-
10:17
-
09:37
-
09:10
-
08:38
-
07:51
-
07:08
-
06:27
- 12 сентября 2023
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
21:01
-
20:46
-
20:38
-
20:16
-
19:53
-
19:26
-
19:06
-
18:41
-
18:23
-
18:22
-
17:45
-
17:23
-
17:17
-
16:56
-
16:26
-
16:20
-
16:05
-
15:29
-
15:05