У iPhone 15 Pro будет поддержка Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц

После вчерашней громкой презентации Apple стало известно ещё про одну фишку iPhone 15 Pro, которой нет ни у одного прошлого смартфона компании. Данные появились на сайте Apple.

Сообщается, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6E. Владельцы смартфоном смогут подключиться к Wi-Fi при частоте в 6 ГГц. Таким образом можно увеличить скорость и уменьшить задержку. К тому же на сегодняшний день Wi-Fi 6E — самый актуальный и передовой вариант.

Само собой, чтобы функционал работал, у вас должен быть роутер с поддержкой сети 6E. Если такого нет, то использовать сеть не получится.

Напомним, что стандартный iPhone 15 и все прошлые модели работают с сетью Wi-Fi 6.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, а предзаказы отроют уже 15-го числа. В России поставки новеньких смартфонов Apple ожидаются в начале октября.