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Вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»

Вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» выпустила трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино». Премьера ленты состоится уже 12 октября во всех кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

Анимационная картина приурочена к 20-летию культовой франшизы и расскажет о том, как главные герои снимают короткометражные фильмы, отсылающие к известным произведениям. В небольшом ролике авторы показали съёмки своих «Властелина колец», «Джеймса Бонда» и других фильмов.

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