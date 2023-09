The Sims 5 будет бесплатной игрой с платными дополнениями

Electronic Arts выпустила новое сообщение на своём сайте, посвящённое серии The Sims. Студия подтвердила, что грядущая The Sims 5, известная под кодовым названием Project Rene, будет бесплатной игрой. Это значит, что геймеры смогут играть в неё без оформления каких-либо подписок или транзакций, а многие функции из платных расширений к прошлым частям серии войдут в базовый функционал будущей новинки.

EA также подтвердила, что на старте в The SIms 5 будет меньше контента, чем у The Sims 4 со всеми дополнениями. Разработчики будут поддерживать будущую часть серии постоянными бесплатными обновлениями, однако от выпуска платных расширений они всё же не откажутся. При этом фундаментальные опции вроде механик погоды будут выходить бесплатно, а за более продвинутый функционал нужно будет заплатить.

Наконец, разработчики заявили, что не собираются отказываться от поддержки The Sims 4 после релиза The Sims 5. Даже после выхода новой части серии авторы продолжат выпускать новый контент для The Sims 4 — обе игры будут существовать параллельно. Даты выхода у Project Rene тем временем всё ещё нет.